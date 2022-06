Iraq, la siccità fa emergere una città di 3400 anni fa

Sulle rive del Tigri, in Iraq, riaffora una città di 3400 anni. La siccità ha portato alla luce un antico insediamento dell'Impero Mitanni vicino all'attuale bacino idrico di Mosul. Gli archeologi tedeschi e curdi coordinati dalla Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo pensano si tratti della città di Zakhiku. Dagli scavi si notano n palazzo e diversi grandi edifici, in quello che era un centro importante all'interno dell'Impero noto anche come Naharina nel periodo tra il 1550 e il 1350 a.C. (Foto Facebook Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)