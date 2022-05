L'India è nel caos per l'ondata di caldo estremo registrato nel mese di aprile con picchi senza precedenti in questo periodo dell'anno. L'emergenza è in tutto il paese: il nord-ovest e l'India centrale hanno vissuto l'aprile più caldo degli ultimi 122 anni, mentre Jacobabad, una città nella provincia pakistana del Sindh, sabato ha raggiunto 49°C, una delle temperature di aprile più alte mai registrate al mondo.