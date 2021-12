Messico, 53 morti e 58 feriti in un incidente stradale: sono migranti che cercavano di raggiungere gli Stati Uniti

Sono almeno 53 i migranti morti nell'incidente stradale in Messico. Le vittime erano nascoste dentro un camion, stavano attraversando il Chiapas, nel sud del Messico al confine con il Guatemala. Altre 58 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Quasi tutti provenivano dal Guatemala e stavano cercando di raggiungere gli Stati Uniti. Sembra che l'autista del camion abbia perso il controllo per eccesso di velocità e sia poi fuggito dopo l'incidente.