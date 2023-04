Pechino, incendio in un ospedale: 21 morti e 71 persone tratte in salvo

Sono almeno 21 le persone che hanno perso la vita nell'ospedale di Changfeng a Pechino a causa di un incendio che è scoppiato nel reparto di degenza. Lo riporta l'emittente Cgtn, spiegando che 71 persone sono state tratte in salvo dalle fiamme, ora domate grazie all'arrivo dei soccorsi.

#Beijing #China🇨🇳- At least 21 people killed while 71 others were evacuated in fire blaze caught at the inpatient department building of Changfeng Hospital in #Fengtai District, officials said (📹吴文行wenxingwu) pic.twitter.com/8wFY4QnUpp