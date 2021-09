Incendi in Spagna, distrutti oltre mille ettari di bosco in Galizia, case minacciate a Ribas de Sil

Due incendi scoppiati uno vicino all'altro tra domenica sera e lunedì in una zona boscosa della Galizia, regione del nord-ovest della Spagna, hanno bruciato più di 1.000 ettari di terreno e creato paura nella popolazione locale per la vicinanza delle fiamme a zone abitate. L'area più colpita dai roghi si trova nel comune di Ribas de Sil, in provincia di Lugo. Nella giornata di ieri, le fiamme si sono avvicinate molto ad alcune abitazioni prima di essere parzialmente controllate, ha affermato il sindaco di questa località, Miguel µngel Sotuela, alla radio Cadena Ser. Secondo l'assessore alle Aree Rurali della Galizia, José González, si tratta di incendi «chiaramente dolosi», provocati da qualcuno che sapeva di poter «causare molti danni». Per combattere le fiamme sono state attivate unità dei pompieri e militari e mezzi aerei, tuttora al lavoro.