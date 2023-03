Il granchio da compagnia: ecco gli scatti fotografici di Howie

Può un granchio diventare un animale da compagnia in grado di passeggiare, giocare e ricevere coccole dal proprio padrone? A quanto pare sì. Laura Porter, una mamma casalinga del Nebraska, è diventata famosa su Internet grazie al suo granchio Howie: la donna sostiene che l'animale possa sorridere e usare il linguaggio dei segni. «Credo che la gente ami il modo in cui la amo», ha dichiarato all'Omaha World-Herald parlando del suo amico crostaceo.

Tra TikTok e Instagram, Howie ha circa 600.000 follower. I suoi video raggiungono milioni di visualizzazioni. Porter ha dichiarato al giornale che il montaggio dei video di Howie è ormai un lavoro a tempo pieno. Ha raccontato che il primo video realizzato con Howie, che la mostra mentre pulisce il suo guscio dai batteri con uno spazzolino da denti, ha ottenuto sei milioni di visualizzazioni.