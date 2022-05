Si allunga la lista dei voli cancellati da svariati vettori britannici sullo sfondo dei contraccolpi diretti o indiretti dell'emergenza Covid, in coincidenza con una delle settimane cruciali per milioni di turisti britannici: segnata quest'anno dall'allungamento del tradizionale ponte di fine primavera grazie ai giorni di festa nazionale aggiuntivi proclamati per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta.