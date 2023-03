Georgia, proteste per la legge sugli "agenti stranieri" uguale a quella che c'è in Russia: 66 arresti

Proteste Georgia - Il ministero dell'Interno georgiano ha reso noto che 66 persone sono state arrestate nelle proteste seguite all'approvazione in Parlamento della legge sui cosiddetti "agenti stranieri", sul modello di quanto già avviene in Russia. Gli arrestati, secondo quanto riferito dalla tv di Tblisi, saranno incriminati con l'accusa di vandalismo e di resistenza alla polizia. Il ministero ha denunciato la natura violenta delle proteste, con i manifestanti che hanno tentato di fare irruzione in Parlamento, lanciando sassi e rompendo le vetrate. La legge approvata prevede che le organizzazioni non governative e i media indipendenti che ricevono oltre il 20% dei loro finanziamento dall'estero si dichiarino "agenti stranieri", circostanza che limiterebbe la loro libertà d'azione.

Le foto di una donna che davanti al parlamento di Tbilisi, in Georgia, sventola una bandiera dell'Unione Europea resistendo agli idranti della polizia sono diventate virali sui social, dove si possono anche vedere le migliaia di persone scese in piazza per protestare. La donna, con la mascherina e la borsa al braccio, agita il vessillo blu con le stelle, sotto al getto del cannone ad acqua della polizia antisommossa mentre alcuni altri dimostranti la affiancano cercando di farla desistere. Secondo le tv locali ci sono stati diversi arresti e feriti negli scontri, tra cui alcuni giornalisti.