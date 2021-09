Greta Thunberg ha parlato a Berlino durante la manifestazione dei Fridays for future: «I partiti politici non stanno facendo abbastanza». «Sì noi dobbiamo andare a votare e voi dovete andare a votare. Ma dobbiamo continuare a scendere per le strade per pretendere da chi governa che prendano misure concrete a favore del clima»