Da Berlino a Roma, migliaia di giovani in corteo per il clima e contro la guerra

Dall'Artico all'Antartico, dall'Australia al Giappone, dall'Indonesia al Pakistan passando per l'Europa oggi torna in piazza il movimento Fridays for future (Fff), con un «Global climate strike» che vuole coinvolgere tutto il mondo, non solo i giovani ispirati dall'attivista svedese per il clima Greta Thunberg ma persone di tutte le età e professioni, anche scienziati, che a tre anni dalla prima manifestazione continuano la lotta a difesa della Terra dal cambiamento climatico. Ma in questa occasione in molti protestano anche contro la guerra in Ucraina e contro tutte le ingiustizie sociali.

Friday for future, la manifestazione a Piazza San Giovanni a Roma contro il cambiamento climatico