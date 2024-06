Jordan Bardella, chi è il Presidente di Rassemblement National che guiderà la campagna elettorale del partito

Jordan Bardella, presidente del Rassemblement national (Rn) non solo sarà eurodeputato, ma «è il nostro candidato» ha detto il vicepresidente del partito Sébastien Chenu. Il 28enne "delfino" di Le Pen guiderà la campagna dei suoi ma non si presenterà personalmente candidato. «Jordan Bardella è stato eletto deputato europeo, quindi possiede già l'unzione popolare» ha detto Chenu. Per queste elezioni il partito di estrema destra non si alleerà con altri partiti politici, ma proporrà una «piattaforma elettorale aperta a tutti» anche «al di fuori dei partiti politici».

Chi è Jordan Bardella, il "delfino" di Le Pen che ha stravinto in Francia: età, origini italiane, carriera politica