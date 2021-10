Passeggiata nel Centro di Roma per le first lady francese e americana Brigitte Macron e Jill Biden

Mentre i mariti (il presidente francese Emmanuel Macron e quello Usa Joe Biden) erano impegnati a Villa Bonaparte, sede dell'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, per il primo incontro tra i due leader dopo la crisi dei sottomarini, le due first lady ne hanno approfittato per un giro nel Centro di Roma (che in questi giorni ospita il G20). La First Lady francesce Brigitte Macron e quella americana Jill Biden, sono state intercettata da una folla di curiosi in un noto ristorante in Via di Ripetta, nel cuore della Capitale. «È stato fantastico, due amiche insieme, come sorelle», Jill ha poi descritto l'incontro con Macron per un bicchiere nel ristorante.