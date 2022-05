Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia e Islanda: il vertice dei Nordici

Magdalena Andersson, primo ministro della Svezia, Sanna Marin, primo ministro della Finlandia, Jonas Gahr Store, primo ministro della Norvegia, Katrin Jakobsdottir, primo ministro dell'Islanda, Mette Frederiksen, primo ministro della Danimarca si sono incontrati oggi nell'ufficio del primo ministro a Copenhagen, in Danimarca.

Oggi in Danimarca si festeggia la liberazione dall'occupazione nazista. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pronuncerà stasera un discorso in diretta ai danesi, in occasione di questo anniversario. La ricorrenza è molto sentita dai danesi, che la celebrano mettendo candele alle finestre. I quotidiani danesi Politiken e Jyllands-Posten sono gli sponsor di due eventi all'aria aperta a Copenhagen e Aarhus, dove il discorso di Zelensky verrà trasmesso su grandi schermi, racconta il Guardian.

Nella capitale ci sarà un discorso della premier Mette Frederiksen mentre il ministro degli Esteri Jeppe Kofod parlerà ad Aarhus. È anche previsto un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina. Sia Frederiksen che Kofod sono stati in visita a Kiev dopo l'invasione russa.