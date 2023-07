Festa di San Firmino in Spagna: 10 tra feriti e contusi

Almeno dieci persone sono risultate ferite o contuse a Pamplona, in Spagna, nella quarta giornata di attività taurine legate alla nota festa di San Firmino. Lo hanno indicato i servizi sanitari locali ai media iberici. Tra le persone assistite, tutte partecipanti al cosiddetto "encierro" — ovvero l'evento in cui decine di persone tentano di sfuggire a tori lanciati in corsa lungo un percorso cittadino —, una ha subito una cornata a una gamba, di entità ancora da valutare. Come mostrato da immagini televisive, nel corso del 'encierrò odierno diverse persone sono risultate colpite o investite dai tori o da altri corridori