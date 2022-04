Elezioni Francia 2022, ballottaggio Macron-Le Pen: i due candidati al seggio

Urne aperte dalle otto di questa mattina in Francia per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Circa 48 milioni di aventi diritto al voto sono chiamati a scegliere fra il Presidente uscente, Emmanuel Macron, e la leader del RN, Marine Le Pen. I seggi rimarranno aperti fino alle sette di questa sera. Nelle grandi città, l'orario di apertura è esteso alle otto. A mezzogiorno, il ministero degli Interni comunicherà i primi dati sull'affluenza, che si prevede in calo.

Anche Emmanuel Macron, dopo Marine Le Pen, ha votato a metà giornata nel seggio della cittadina balneare di Le Touquet, nel nord della Francia, dove ha una casa. Il presidente uscente si è recato al seggio sottobraccio alla moglie, Brigitte, vestita di bianco. La coppia è stata applaudita da una piccola folla che attendeva per applausi, selfie e strette di mano.

Marine Le Pen, candidata del Rassemblement national alle presidenziali, ha votato invece nel suo collegio di Henin-Beaumont, nel nord della Francia, intorno alle 11. Lo riferiscono i media francesi.