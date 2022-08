Ucraina, Di Maio incontra Zelensky a Kiev: «L'Italia non vi abbandona»

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito a Zelensky che «l'Italia non abbandonerà il popolo ucraino». Per Di Maio è fondamentale ricercare la via diplomatica «per ritrovare la pace e difendere la democrazia».

«Morte e crudeltà. Città distrutte, rase al suolo: questa è la verità. La guerra è vera, guardate queste immagini. Chi minimizza è complice del massacro». Ha scritto poco prima in un post su Facebook il ministro degli Esteri, sottolineando che «non potevamo ignorare il grido di dolore di un popolo coraggioso, che non ha rinunciato a difendersi e a difenderci».

Di Maio: vicini a Kiev, status candidato passo fondamentale