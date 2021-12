Centinaia tra studenti e dipendenti della Columbia University hanno partecipato ieri sera nel campus ad una veglia, con fiori e candele, per ricordare Davide Giri, il dottorando accoltellato a New York da un membro di una gang mentre tornava a casa dopo un allenamento di calcio. Lee Bollinger, il presidente dell'università, ha rinnovato per conto della Columbia le condoglianze alla famiglia e agli amici.