Finlandia, crolla un ponte pedonale vicino Helsinki: 27 i feriti (quasi tutti bambini)

Almeno 27 persone, per la maggior parte bambini, sono rimaste ferite nel crollo di un ponte pedonale in Finlandia, a Espo, appena fuori Helsinki. Lo hanno riferito fonti di polizia, secondo cui al momento del crollo un gruppo di studenti stava attraversando il ponte.



La preside di Kalasatama, Kati Pennanen, conferma che il gruppo coinvolto nell'incidente è della scuola elementare di Kalasatama.Il servizio di soccorso Länsi-Uusimaa afferma che un'impalcatura o una passerella è crollata vicino al cantiere. La polizia di Uusimaa occidentale afferma che il crollo è avvenuto intorno alle 9:30 del mattino. Secondo la polizia, era un ponte di compensato.

BREAKING — Finland: 27 people, mostly school children, injured after footbridge collapse in Espoohttps://t.co/3tonpyepDH pic.twitter.com/Av31pPu0l0