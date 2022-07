Cina-Russia, giallo sull'invito a Mosca di Putin rifiutato da Xi

Il presidente cinese Xi Jinping avrebbe rifiutato l'invito di Vladimir Putin a visitare la Russia nell'immediato futuro, ufficialmente a causa della pandemia. L'indiscrezione, rilanciata da un giornale giapponese e smentita con nettezza dal Cremlino, alimenta i dubbi sulla solidità della partnership tra Mosca e Pechino, soprattutto per le preoccupazioni del Dragone legate alla guerra in Ucraina. È stato il quotidiano nipponico Emiuri Shimbun, citando fonti diplomatiche, a creare il caso, costringendo il Cremlino ad una risposta ufficiale. Nell'articolo si legge che Putin ha invitato Xi in Russia durante il loro ultimo colloquio, lo scorso 15 giugno. Ma la risposta è stata «sarà difficile organizzarlo», a causa delle restrizioni ancora in vigore in Cina per il Covid. Tra le righe, tuttavia, i giapponesi hanno letto ben altro.