Cina: incendio in un grattacielo di Changsha, provincia centrale dell'Hunan.

Un grave incendio è scoppiato in un grattacielo nella città cinese di Changsha, capoluogo della provincia centrale dell'Hunan che conta oltre 8 milioni di abitanti: lo hanno riferito i media statali secondo cui il numero delle vittime è «attualmente sconosciuto». In base a un resconto diffuso dal network statale Cctv, «dal sito fuoriesce fumo denso, mentre le fiamme si sono sviluppate in diverse decine di piani».