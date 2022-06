Ucraina, fermati in Italia carrarmati non in regola

I mezzi che li trasportavano erano sprovvisti di carta di circolazione e avevano la revisione scaduta, così tre carrarmati italiani diretti in Ucraina hanno dovuto fare marcia indietro e tornare alla base. Succede a Persano, in provincia di Salerno, dove la ditta privata che si occupava dello spostamento dei mezzi militari, dovrà ora provvedere a risanare i propri documenti e solo allora potrà procedere con lo spostamento.