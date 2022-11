​​Cagnolina di 19 anni ha un mese di vita ma viene adottata e “rinasce”

A volte l'amore è la cura. Sembra questa la "morale" della storia della cagnolina Anni, che dopo 19 anni era stata portata in un canile dai suoi ex-proprietari. Quando è arrivata i veterinari le hanno dato solo un mese di vita, anche a causa della sua età e del suo precario stato di salute. Ma la sua vita è cambiata drasticamente dopo che una coppia di amiche ha deciso di adottarla, per non fale vivere i suoi ultimi giorni da sola. Ora da 4 mesi la cucciola è in casa curata ed accudita come non mai, ha festeggiato il suo compleanno e trascorre il suo tempo circondata dall'amore delle due proprietarie.