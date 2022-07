Buchi "perfetti" nel fondo dell'oceano, chi li ha fatti? Gli scienziati chiedono aiuto e il web si scatena

Una serie di buchi perfetti, che sembrano fatti da una mano umana, allineati in fila e a distanze regolari nel fondale dell'oceano Atlantico, a 2,7 km di profondità. È la misteriosa scoperta fatta dagli scienziati della National Ocean and Atmospheric Administration (ente pubblico americano che fa ricerca oceanografica) nell'ultima spedizione. Di cosa si tratta? Chi ha fatto quei buchi nel fondo dell'oceano e perchè? Il mistero non ha risposta neanche per gli esperti che hanno pubblicato sui canali social dell'Istituto di ricerca le foto del fenomeno chiedendo agli utenti di suggerire le loro risposte e scatenando la curiosità e la fantasia di decine di persone.