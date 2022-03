Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è accolto dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel all'inizio del vertice del Consiglio europeo a Bruxelles, in Belgio. Il vertice inizia con la partecipazione del presidente americano per affrontare l'aggressione militare in corso della Russia contro l'Ucraina.

Ucraina, Draghi: numero profughi impressionante, intervenga Onu