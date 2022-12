Berlino, i pesci morti in strada dopo l'esplosione dell'acquario

Il giorno dopo l'incidente dell'Aquadom di Berlino, si continua a lavorare intorno alle strade dell'albergo dove è avvenuta l'incredibile esplosione. Un milione di litri d'acqua fuoriusciti, centinaia di pesci morti: dopo 18 anni si contano i danni. Oltre ai lavori di pulizia, sono in corso a Berlino le ricerca delle cause. «Attualmente stiamo cercando di ottenere un quadro più preciso della situazione e dei danni causati in coordinamento con la polizia e i vigili del fuoco sul posto», ha dichiarato Fabian Hellbusch, portavoce di Union Investment proprietario dell'Acquadom.