Barack e Michelle Obama festeggiano 30 anni di matrimonio

"Quel giorno vinsi alla lotteria". Barack Obama festeggia 30 anni di matrimonio insieme a sua moglie Michelle dedicandole un messaggio d'amore sui social. L'ex presidente degli Stati Uniti ha scritto: "Miche, dopo 30 anni, non sono sicuro del motivo per cui tu sembri esattamente la stessa e io no. So di aver vinto alla lotteria quel giorno, non avrei potuto chiedere una compagna di vita migliore. Buon anniversario, tesoro!"