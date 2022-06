Bangladesh, incendio in un deposito di container: 40 morti

È di almeno 40 morti e centinaia di feriti l'ultimo bilancio dell'incendio in un deposito di container nei pressi della città di Chittagong, in Bangladesh. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui il numero dei morti sarebbe destinato a salire, dal momento che molti feriti sono in gravi condizioni. In alcuni dei container erano conservate sostanze chimiche. L'incendio è scoppiato ieri sera alle 21 ora locale e le operazioni di spegnimento delle fiamme sono state ostacolate da una successiva esplosione.