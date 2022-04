Il cibo sta per finire e mamme e bambini sono ormai allo stremo nei sotterranei dell'acciaieria di Azovstal a Mariupol in Ucraina, mentre fuori da settimane va avanti l'assedio con bombardamenti continui da parte delle truppe russe. In un video diffuso sul canale Youtube del battaglione Azov si vedono le condizioni in cui si trovano le famiglie e l'appello delle mamme. Qui, dopo 60 giorni di guerra, manca tutto: dai vestiti ai pannolini e anche le scorte di cibo e acqua stanno per finire.