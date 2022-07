Australia, il panino di Subway le costa 1844 dollari: non lo aveva dichiarato alla dogana

Il panino di Subway le è costato caro: ben 1844 dollari. È la disavventura capitata a Jessika Lee, content creator 19enne che è stata multata alla dogana aeroportuale in Australia per non aver dichiarato di avere con sé del cibo, violando l'Australia's Biosecurity Act. La violazione della normativa le è costata una multa di 3mila dollari australiani, quasi 1844 dollari. La sua storia, condivisa su un video di TikTok con milioni di visualizzazioni è diventata virale, tanto da spingere la stessa Subway