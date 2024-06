Argentina nel caos, scontri a Buenos Aires contro le riforme di Milei: auto in fiamme e feriti. «Un campo di battaglia»

La polizia antisommossa nella capitale argentina Buenos Aires è dovuta intervenire con i gas lacrimogeni e gli idranti per disperdere i manifestanti davanti al Congresso, che protestavano contro il pacchetto di riforme, proposto dal presidente di destra Javier Milei per rilanciare l’economia indebolita del paese e che comprende la dichiarazione dello stato di emergenza economica, il taglio delle pensioni e l'indebolimento dei diritti dei lavoratori. I manifestanti - che sostengono che le misure danneggeranno milioni di argentini - hanno lanciato bombe molotov e pietre, incendiando un'auto e diverse persone sono rimaste ferite. I media locali hanno descritto la scena come un «campo di battaglia».