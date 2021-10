Angela Merkel: «Il mio amore per l'Italia continuerà»

«Il mio amore verso l'Italia, una volta che non sarò più cancelliera, sarà manifestato anche sotto altre forme. Basta un solo giorno a Roma per capire che bisognerebbe avere più di una vita per conoscere a fondo la bellezza di questo Paese. È poco ma sicuro che vi farò ritorno». Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel incontrando oggi il premier Draghi.

Per la cancelliera sarà l'ultima volta in veste ufficiale ma sicuramente non l'ultima in Italia, dove insieme alla famiglia è solita trascorrere le vacanze a Ischia o in Alto Adige. Il marito Joachim Sauer, chimico quantistico, ha ottenuto un incarico all'Università di Torino: un altro motivo per frequentare il Belpaese.