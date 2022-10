Amanda Trenfield, autrice del libro «Quando un'anima gemella dice di no»

Un colpo di fulmine e la decisione di lasciare marito e figli per gettarsi a capofitto in una nuova avventura d'amore. Ma è finita male la storia di Amanda Trenfield, giovane mamma australiana che, dopo aver lasciato la famiglia è stata respinta dall'uomo che credeva essere la sua "anima gemella". Dalla disavventura amorosa però è nato un libro, intitolato, non a caso «Quando un'anima gemella dice di no». Ecco la sua storia.