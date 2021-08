Afghanistan, il disperato tentativo di fuga di massa verso gli aerei ripresa dal satellite

Ieri in Afghanistan è stato il giorno della grande fuga da Kabul. Un tentativo disperato di scappare ai talebani, tanto folle da trasformarsi in un suicidio. L'immagine che descrive meglio il terrore dopo la restaurazione dell'Emirato islamico da parte dei talebani è quella di un aereo in fase di decollo inseguito sulla pista da una folla di uomini. Alcuni di loro cercano di aggrapparsi al carrello, andando così verso una morte certa.

Kabul, attaccati ai carrelli degli aerei: la fuga mortale degli afghani

Pochi istanti dopo il video mostra il drammatico epilogo: due puntini neri che cadono nel vuoto mentre l'aereo vola via. L'immagine che restituisce la ragione di tanta paura è invece quella dei leader talebani che durante la notte, dal palazzo presidenziale di Kabul conquistato in poche ore dopo la fuga del presidente afghano Ashraf Ghani, annunciano un salto indietro di 20 anni.