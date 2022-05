Spagna, la regina Letizia con lo stesso abito della premiata: l'outfit da 50 euro

Un abito bianco e nero di soli 49 euro firmato da Mango è diventato protagonista di una curiosa coincidenza in Spagna: lo hanno indossato, alla stessa cerimonia, sia la Regina Letizia che una delle premiate, la professoressa Inmaculada Vivas Tesón dell'Università di Siviglia.



Letizia si trovava a Mérida per consegnare i premi che portano il suo nome, conferiti dalla Casa Reale spagnola a chi si impegna per l'inclusione di persone con disabilità. Quando ha notato di avere scelto lo stesso look della premiata, la regina ha reagito divertita: ha sorriso facendo un gesto e indicando l'abito, e la professoressa ha ricambiato.



Il capo in questione è un vestito bicromatico smanicato della collezione "cerimonia" di Mango, con una gonna di lunghezza media e una cinta in vita che lo rendono elegante e adatto a ogni silhouette. Lo scatto della professoressa e della "reina" con lo stesso outfit è già diventato virale.