Terremoto in casa Chanel. A poche ore dalla notizia della separazione della direttrice creativa Virginie Viard dalla casa di alta moda francese, sui social (e non solo) sta impazzando il toto-nomi per il possibile sostituto. Da Pierpaolo Piccioli a Hedi Slimane, passando per Sarah Burton, John Galliano e Phoebe Philo, sono moltissimi i profili sognati dai sostenitori della maison, che sperano in una nuova rinascita del brend.