Vialli, a Cremona messa in suffragio del campione scomparso a 58 anni: tanti ex compagni presenti

Oltre un'ora prima dell'inizio della messa, inizia ad affollarsi la chiesa di Cristo Re a Cremona per l'omaggio a Gianluca Vialli, nella parrocchia del quartiere dove è cresciuto, proprio al fianco del campo di calcio dell'oratorio teatro delle sue prime prodezze. Sono già molti i cremonesi sul sagrato, sono attesi i famigliari, si sussurra - ma al momento senza alcuna conferma - del possibile arrivo del ct della Nazionale, gemello del gol di Vialli nella Sampdoria e anche in azzurro, Roberto Mancini. Di sicuro, poco fa è arrivato anche Roberto Bettega, ex attaccante della Juventus e della Nazionale e dirigente bianconero che, con Vialli capitano, ha conquistato la sua ultima Coppa dei Campioni.