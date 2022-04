Venezia presa d'assalto dai turisti durante il weekend di Pasqua: code davanti alla Basilica e al palazzo Ducale

Lunghe code davanti alla basilica e piazze piene. È assalto dei turisti a Venezia per il weekend della Pasqua. Un pienone preannunciato dai numeri dello scorso fine settimana, quando le presenze registrate in laguna erano state 80mila. Il capo della polizia locale spiega che già «ieri erano arrivati in 120mila, oggi (16 aprile) molto peggio, abbiamo tutti i parcheggi esauriti a Venezia, c'è la coda di gente nonostante cartelli, segnalazioni e operatori. Sono peggio di San Tommaso, devono andare a vedere davvero se non ci sono posti».