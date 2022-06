Napoli, uccide la mamma a coltellate dopo una lite: fermato un 17enne

A uccidere la donna sarebbe stato il figlio di 17 anni. Il fatto è avvenuto in un'abitazione a rampe San Giovanni Maggiore, nei pressi di via Mezzocannone. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. All'arrivo degli agenti, il figlio della donna era nell'abitazione. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite tra il ragazzo e la madre. A tal proposito sono giunte alle forze dell'ordine diverse segnalazioni da parte di vicini di casa, che hanno sentito i due litigare violentemente. Il tutto è avvenuto nella loro abitazione a rampe San Giovanni Maggiore, traversa di via Mezzocannone che conduce all'ingresso della Basilica di San Giovanni Maggiore, nel cuore del centro antico di Napoli. All'arrivo dei poliziotti la donna era già morta, il ragazzo è stato trovato ancora nell'abitazione. La sua posizione è al vaglio ma, secondo quanto si apprende, ci sarebbero pochi dubbi sulla dinamica di quanto accaduto.