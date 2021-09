Tromba d'aria a Pantelleria, due morti e almeno 9 feriti

Maltempo, tromba d'aria in serata a Pantelleria, e il bilancio è davvero pesante: due morti e almeno 9 feriti. La tromba d'aria che si è abbattuta sull'isola di Pantelleria, intorno alle 19 in località Campobello, ha provocato, secondo i soccorritori, la morte di due persone e il ferimento di altre nove. La tromba d'aria avrebbe investito in pieno almeno dieci auto.

La conferma arriva dal sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, che sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso. «Ci sono due morti e diversi feriti - dice -. È stata certamente una tromba d'aria che ha coinvolto case e anche diverse auto. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo».

Al momento sono pronti ad intervenire da Lampedusa anche i soccorsi del 118 con l'elisoccorso. Questo avverrà quando le condizioni climatiche lo consentiranno. Sulla Sicilia si è infatti abbattuta un'ondata di maltempo e per domani il dipartimento della Protezione Civile aveva già diffuso una allerta meteo.

Allerta meteo

Allerta della Protezione civile regionale per oggi e domani, sabato 11 settembre, sulla Sicilia. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani.

Per oggi il livello di allerta, su tutta la Sicilia, è di colore giallo; nella giornata di domani invece il rischio passerà ad arancione per le aree nord orientali dell'isola.