Trieste, sparatoria in centro: operai kosovari e albanesi litigano per questioni di lavoro

Sparatoria in centro a Trieste. È successo all'esterno di un locale di via Carducci all'angolo con la via San Francesco, tra gruppi di operai di nazionalità straniera, kosovari e albanesi, secondo alcune indiscrezioni, scaturita in seguito a dissidi proprio per questioni di lavoro. Dopo un iniziale diverbio, i gruppi, composti di numerose persone, si sarebbero scontrati anche con spranghe. Soltanto dopo qualcuno avrebbe estratto pistole e sparato alcuni colpi. Subito dopo alcuni fuggitivi sarebbero stati inseguiti dalle forze dell'ordine.