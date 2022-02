Studenti in piazza a Roma, Napoli, Torino e Palermo: vernice rossa per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro

"Alternanza - repressione - maturità. No alla scuola dei padroni". È lo slogan dello striscione che apre il corteo degli studenti torinesi, circa tremila, scesi in piazza questa mattina nel capoluogo piemontese per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e chiedere la modifica dell'esame di maturità. La nuova manifestazione, la terza promossa a Torino, giunge al culmine di una settimana di occupazioni che ha interessato circa una 50ina delle oltre 80 scuole superiori della provincia di Torino. Proteste anche a Roma, Palermo e Napoli.