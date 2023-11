Nuova scoperta a San Casciano, emerge un Apollo in marmo

Gli archeologi hanno fatto una nuova straordinaria scoperta a San Casciano, annunciando la ritrovamento di una monumentale statua di Apollo, alta quasi due metri, che raffigura il dio giovinetto impegnato a cacciare una lucertola. La statua, una copia in marmo di un originale in bronzo del greco Prassitele, è stata recuperata dagli scavi che hanno portato alla luce anche un donario in pietra con un'iscrizione bilingue e numerosi oggetti in bronzo, terracotta e cristallo. Lo scavo, inizialmente identificato come un piccolo edificio sacro, si è rivelato essere un vero e proprio tempio con portico e vasca ornamentale. Il direttore degli scavi, Emanuele Mariotti, ha sottolineato la continuità di culto, evidenziando il valore sacro attribuito all'acqua calda della sorgente.

Il tempio mostra segni di adattamenti nel corso dei secoli, con una vasca ampliata e ristrutturata dai Romani. La scoperta, accanto ai resti di un antico sacello etrusco, offre un affascinante sguardo sulla vita quotidiana e le pratiche spirituali nell'antico santuario. La statua di Apollo, purtroppo frammentata, è stata deliberatamente spezzata e gettata nella vasca durante la chiusura del sito nel V secolo dopo Cristo. Gli archeologi, guidati dal professor Jacopo Tabolli dell'Università per Stranieri di Siena, ritengono che Apollo potrebbe aver avuto un ruolo significativo nel tempio, forse legato alla medicina e alle pratiche di cura. La scoperta è di notevole interesse scientifico ed offre un contesto unico per comprendere il significato e il ruolo di questa rappresentazione di Apollo nel contesto religioso e sanitario del tempio toscano.