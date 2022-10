Simone Borin, morto a 46 anni il padre di Matilda (uccisa nel 2005)

A soli 46 anni è morto in ospedale a Busto Arsizio, dove era ricoverato per una broncopolmonite Simone Borin, il papà della piccola Matilda. L’uomo aveva perso la figlia in circostanze che ancora oggi la giustizia italia non è mai riuscita a spiegare. La bimba di 22 mesi era con la mamma, Elena Romani, e l’allora fidanzato di lei, Antonino Cangialosi, nell’estate del 2005 quando fu uccisa in una villetta di Roasio, in provincia di Vercelli.