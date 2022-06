A causa della siccità la produzione di vongole e cozze nel delta del Po ha subito un ritardo di almeno 2 mesi. L’eccessiva salinità oltre il 30 x 1000 non ha permesso il nutrimento delle cozze e delle vongole la loro regolare crescita.

In particolare in pericolo il prodotto D.O.P della Cozz di Scardivari, l’unica cozza D.O.P. d’Italia. Il mancato sviluppo dell'animale all'interno della cozza ha creato un notevole danno di immagine per tale prodotto.