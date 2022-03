Siccità, allarme per il Po senz'acqua: in una settimana ha perso il 5% di portata

Non piove da 107 giorni e non si prevedono precipitazioni importanti fino ad aprile. Nel nord Italia è allarme siccità per il bacino del Po, dove nell'ultimo mese si registra un deficit di pioggia del 92%, oltre i 100 millimetri. Al 23 marzo l'acqua del fiume più grande d'Italia è inferiore a quella che si registra solitamente ad agosto e si stima che sia ai livelli più basssi dal 1972, mentre in una sola settimana la portata si è ridotta del 5%.