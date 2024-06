Serena Mollicone, chi era la studentessa trovata morta ad Arce: dalla scomparsa all'udienza, cosa sappiamo

Una svolta nel caso di Arce, dove 23 anni fa Serena Mollicone, la studentessa di 18 anni, scomparve il 1° giugno 2001 e venne ritrovata morta due giorni dopo in un bosco. La ragazza di Arce, in provincia di Frosinone, «ha impattato contro la porta» in base a quanto emerge dalle consulenze. A dirlo il procuratore generale della Corte d'appello di Roma nel corso della requisitoria, che terminerà nell'udienza del 24 giugno, nel processo di appello per la morte della ragazza.

Nel procedimento davanti alla Corte d'Assise di appello della Capitale sono imputati Franco Mottola, ex maresciallo dei carabinieri di Arce, la moglie Annamaria, il figlio Marco e Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, due militari dell'arma. I cinque furono tutti assolti in primo grado.

Serena Mollicone, l'accusa: «Sbattuta contro la porta e poi soffocata»