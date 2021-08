Scattailbosco, le foto più belle delle foreste italiane

Paola Toniutti, con la foto "Incontri emozionanti", che ritrae un capriolo in un pioppeto a Codroipo (Udine), è la vincitrice del concorso fotografico "ScattailboscoPEFC 2021" organizzato da PEFC Italia, l'ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale.

Al secondo posto Simone Spina, per lo scatto "Bosco incantato" realizzato in una faggeta a Lioni, in provincia di Avellino. Il lariceto del Lago Federa a Cortina d'Ampezzo (BL) è invece protagonista della foto "Autunno al Lago di Federa" di Sonia Fantini, che si aggiudica la medaglia di bronzo.

La Segreteria del PEFC Italia ha inoltre selezionato due ulteriori foto: "Una goccia che stilla" di Daniela Sgueglia, scattata nella Pineta di Linguaglossa (Catania), una delle aree naturali più belle della Sicilia, e "Impressioni d'autunno" realizzata da Thomas Danieli a Ornica (Bergamo), in Lombardia.

I tre vincitori ufficiali e i due fotografi selezionati dalla segreteria di PEFC Italia accedono alla fase internazionale del concorso fotografico PEFC a cui parteciperanno i vincitori di tutte le 11 nazioni partecipantii. Quest'anno il PEFC Italia ha assegnato una menzione speciale alla fotografia che meglio rappresenta il tema del cambiamento climatico. Ad aggiudicarsi la menzione è Ludovica Nati con una foto scattata in Val di Fassa (Trentino) che mostra i segni di Vaia ancora evidenti sul gruppo del Catinaccio.