Sandra Sabattini, la prima fidanzata che diventa beata: il miracolo fatto a un ragazzo malato di tumore

Una bella ragazza, solare, simpatica, felicemente fidanzata. Ma anche una giovane che nella sua riviera romagnola, quella delle spiagge e delle discoteche, aveva scelto invece di dare una mano agli altri, agli ultimi, ai più fragili. È Sandra Sabattini, giovane discepola di don Oreste Benzi, fondatore dell'associazione 'Papa Giovanni XXIIÌ, che sarà beatificata a Rimini domenica 24 ottobre. Morta in un incidente stradale a soli 22 anni, sarà la prima 'santa fidanzatà nella storia della Chiesa. È un pò il volto di quei «santi della porta accanto», tanto cari a Papa Francesco. E anche Sandra viene scelta come esempio, soprattutto per i giovani, di una vita semplice ma al servizio degli altri.