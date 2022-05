Saman, rinviati a giudizio i cinque familiari imputati per il presunto omicidio

Andranno a processo il prossimo 10 febbraio 2023, i cinque familiari imputati per la scomparsa di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane scomparsa da Novellara dal 30 aprile 2021. Secondo gli investigatori la ragazza è stata uccisa dai parenti per aver rifiutato il matrimonio combinato in patria.

Alla sbarra degli imputati andranno la madre e il padre di Abbas e lo zio Danish Hasnain considerato l'esecutore materiale dell'omicidio e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Lo zio e i cugini si trovano in carcere a Reggio Emilia dopo essere stati arrestati in Francia e Spagna, dove erano fuggiti, mentre la madre e il padre sono latitanti, presumibilmente in Pakistan.