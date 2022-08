Roberto Comelli e Roberta Brognoli morti in moto tornando dalla vacanza: erano sposati da un mese

Stavano tornando dalla vacanza in sella alla loro moto quando durante un sorpasso finito male si sono scontrati con un'auto e poi sono stati travolti da un secondo veicolo in arrivo. Sono morti così lo scorso lunedì 8 agosto sulla strada del Bernina, in Svizzera Roberto Comelli e Roberta Brognoli, marito e moglie di 52 e 57 anni. La coppia era residente a Sarezzo, nel bresciano: si erano incontrati un anno fa ed erano sposati da appena un mese.